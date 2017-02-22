Уфа примет чемпионат Европы по мотогонкам на льду

С 25 по 26 февраля в Уфе на стадионе «Строитель» пройдет XXI чемпионат Европы по мотогонкам на льду, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Уже в субботу на лед выйдут гонщики из десяти стран - России, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии, Чехии, Бельгии, Норвегии, Швейцарии и Польши.

Столица Башкортостана принимает уже седьмой турнир. Вообще из двадцати предыдущих чемпионатов Европы 17 состоялось на территории России и всего три – за ее пределами: в Германии, Польше и Нидерландах. Первый чемпионат Европы состоялся в 1964 году и проходил в пять этапов в Ленинграде, Уфе и Москве. Одержав победу в первых трех этапах – ленинградском и двух уфимских, – чемпионский титул досрочно завоевал уфимец Габдрахман Кадыров.