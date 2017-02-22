В Башкирии мужчина попытался сначала убить подругу, а потом совершить харакири

Сообщение жильцов дома из города Янаула о попытке убийства их соседки поступило в полицию вчера утром.

Как стало известно следствию, употребив с утра в честь праздника, двое сожителей - 51-летний хозяин квартиры и его 49-летняя гражданская жена поссорились. Взбешенный мужчина схватил нож и нанес несколько ударов своей сожительнице. Ей удалось выбежать из квартиры и обратиться к соседям за помощью. Когда соседи зашли в квартиру, то увидели, что мужчина ударил ножом себя в живот.

Оба "участника" поножовщины были госпитализированы. После получения заключения врачей о возможности проведения с пациентами следственных действий, они будут допрошены, также будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело по подозрению 51-летнего янаульца в покушении на убийство, сообщает пресс-служба республиканского следкома.