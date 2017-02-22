|
|
НОВОСТИ
22.02.17 14:57
В Башкирии сельхозпредприятие погасило долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
21.02.17 11:26
Уфа получит федеральные средства на благоустройство парка «Кашкадан» и набережной Уфимки
20.02.17 12:12
В Уфе директор фирмы получил полтора года колонии за махинации с поставками пиломатериалов
20.02.17 10:45
В республике по программе поддержки местных инициатив отремонтировали 56 сельских клубов
|
23.02.17 | 10:45 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе мужчина упал с крыши
Жилец дома по улице Коммунистической, 117б в Уфе упал с крыши и разбился насмерть, сообщили в Службе спасения 112 Уфы.
По предварительной версии, мужчина 1959 года рождения забрался на крышу самовольно возведенной придомовой постройки, чтобы почистить снег. Однако, не удержавшись на ней, упал на землю. Прибывшая на место бригада "скорой помощи" констатировала смерть.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
AHOHC
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16