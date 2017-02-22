В Уфе открыли бюст пожарного Анаса Гумерова

Бюст пожарного Анаса Гумерова открыли к Дню защитника Отечества в одной из пожарных частей города, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В октябре 1996 года Анас Гумеров участвовал в тушении пожара в спортивном комплексе "Спартак" на улице Пушкина в Уфе. Он обеспечивал безопасность своих товарищей, но был погребен прогремевшим взрывом.

За героизм при исполнении служебных обязанностей Анас Гумеров был посмертно награжден орденом Мужества.