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23.02.17 | 08:58 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" проиграл в Казани "Ак Барсу" - 1 : 2
Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференции "Восток". "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:1 (1:1; 0:0; 1:0).
Шайбы забросили: И. Секач (15-я мин, бол.), А. Охтамаа (60) - у хозяев; К. Капризов (19, бол.) - у гостей.
Счет в серии - 1 : 0.
"Салават Юлаев" потерпел немало неудач в уходящем сезоне. Но это поражение в Казани стало, пожалуй, наиболее обидным и незаслуженным.
Как и предполагалось, хозяева со старта устремились вперед. Этот натиск юлаевцы отбивали дружно и собранно. Не смутила уфимцев и шайба, пропущенная в меньшинстве. Вскоре Кирилл Капризов отыграл ее, в этот момент юлаевцев было уже больше на льду.
Во втором периоде наши земляки, перехватив преимущество, вполне могли решить исход матча в свою пользу. Несколько раз откровенно не повезло Умарку, Григоренко, тому же Капризову. Здорово действовал наш голкипер Сведберг. Уже замечено: к матчам плей-офф швед набирает оптимальную форму.
Совершенно равная игра плавно катилась к овертайму со всей его непредсказуемостью. За несколько секунд до конца случилось непредвиденное. В зоне казанцев столкнулись наши форварды Капризов и Лазарев. Скоростная контратака хозяев - и шайба вместе с финальной сиреной заползла в юлаевские ворота. Многочисленные видеопросмотры, которые по требованию уфимских тренеров провела судейская бригада, подтвердили: гол был забит по правилам.
Проиграв, "Салават Юлаев" оставил немало надежд своим болельщикам. Команда показала хоккей, вселяющий оптимизм. Завтра соперники сойдутся вновь.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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