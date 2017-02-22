Сити-менеджер Уфы отчитался о работе администрации города

Отчет о деятельности администрации Уфы в минувшем году представил депутатам горсовета сити-менеджер столицы Ирек Ялалов.

Индекс промышленного производства по итогам прошедшего года составил 100,7 процента. Рост показали семь из одиннадцати отраслей. Среди них производство электрооборудования, машин, резиновых и пластмассовых изделий, пищевая промышленность.

За год уфимские предприятия отгрузили продукции на 665 млрд рублей. Это более половины от республиканского объема. По этому показателю Уфа занимает второе место среди городов-миллионников, уступая только Омску.

В столице построено более 768 тыс. квадратных метров жилья. Из них 57 процентов возведено индустриальным способом. При застройке территорий применялся комплексный подход: одновременно с жилыми домами строились школы, детские сады и другие социальные объекты.