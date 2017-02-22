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НОВОСТИ
22.02.17 14:57
В Башкирии сельхозпредприятие погасило долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
21.02.17 11:26
Уфа получит федеральные средства на благоустройство парка «Кашкадан» и набережной Уфимки
20.02.17 12:12
В Уфе директор фирмы получил полтора года колонии за махинации с поставками пиломатериалов
20.02.17 10:45
В республике по программе поддержки местных инициатив отремонтировали 56 сельских клубов
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23.02.17 | 09:08 НОВОСТИ | Архив новостей
Сити-менеджер Уфы отчитался о работе администрации города
Отчет о деятельности администрации Уфы в минувшем году представил депутатам горсовета сити-менеджер столицы Ирек Ялалов.
Индекс промышленного производства по итогам прошедшего года составил 100,7 процента. Рост показали семь из одиннадцати отраслей. Среди них производство электрооборудования, машин, резиновых и пластмассовых изделий, пищевая промышленность.
За год уфимские предприятия отгрузили продукции на 665 млрд рублей. Это более половины от республиканского объема. По этому показателю Уфа занимает второе место среди городов-миллионников, уступая только Омску.
В столице построено более 768 тыс. квадратных метров жилья. Из них 57 процентов возведено индустриальным способом. При застройке территорий применялся комплексный подход: одновременно с жилыми домами строились школы, детские сады и другие социальные объекты.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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