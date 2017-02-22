Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Днём защитника Отечества

22 февраля в Уфе глава республики Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества, которое состоялось в Государственном концертном зале «Башкортостан», сообщает пресс-служба главы.

Рустэм Хамитов сказал:

"Дорогие друзья! Уважаемые ветераны, военнослужащие!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Днём защитника Отечества! Этот всенародный праздник прочно связывает прошлое, настоящее и будущее России. Он является символом стойкости и мужества, сплочённости и единства, гордости за страну и её историю.

В этот день мы чествуем военнослужащих, тружеников, посвятивших себя служению Родине, защите её интересов во всех сферах, ратному и мирному труду. Отдаём дань памяти павшим героям. Передаём особые поздравления тем, кто находится сегодня в строю, на боевом посту.

От души приветствую в этом зале участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы, всех, кто отстаивал свободу и независимость страны, выполнял интернациональный долг, боролся с терроризмом. Ваша воинская доблесть, твёрдость духа и верность присяге являются образцом для молодёжи.

В Башкортостане умеют бережно хранить память о славных делах старших поколений. Ежегодно выходят новые книги и исследования, раскрывающие подвиги героев прошлого. Почти в каждой школе, сельском клубе есть свой музей или уголок, посвящённый землякам, истории края. Школьники и студенты ухаживают за воинскими мемориалами, помогают ветеранам войны и труженикам тыла.

Мы высоко ценим поддержку руководства страны в работе по сохранению исторической памяти. В августе прошлого года состоялась передача республике ордена Красной Звезды командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Боевая награда прославленного полководца вернулась на его родину, став одним из символов воинской славы Башкортостана.

Наш долг – укреплять связь времён, воспитывать у подрастающего поколения уважение к ратным традициям, богатому историческому наследию, любовь к родной земле. Важно, что в стране запущен просветительский проект исторических парков «Россия – моя история». Первым такой парк появится у нас в Уфе, на площадке комплекса ВДНХ. Уверен, что он станет одной из самых популярных достопримечательностей нашей столицы, будет интересен людям всех возрастов.

Масштабные патриотические акции планируются в рамках подготовки к 100-летию республики. Они призваны напомнить молодёжи о важных событиях, уроках истории нашего края.

Мы видим, что сегодня в мире возникают опасные очаги вооружённых конфликтов, появляются новые вызовы. В этих условиях российская армия, как и во все времена, твёрдо стоит на защите рубежей Отечества. Сегодня Вооружённые Силы страны обладают широким арсеналом современных средств для отражения любых угроз национальной безопасности.

Достойные результаты в боевой подготовке показывают воинские части, дислоцированные на территории республики.

За плечами бойцов 29-го отдельного отряда специального назначения имени генерал-майора Шаймуратова – сотни боевых операций в «горячих точках», обеспечение общественной безопасности на ответственных, в том числе международных мероприятиях.

Военнослужащие 12-й отдельной инженерной бригады с честью несут высокое звание Гвардейской Краснознамённой. Её личный состав неоднократно участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, взрывов на полигонах, в утилизации боеприпасов, операциях по разминированию.

Успешно решают стоящие перед ними задачи и другие расположенные в республике воинские части и организации.

Большой вклад в укрепление обороноспособности страны вносят предприятия республики, которые производят авиационные двигатели, ракетное топливо, вертолёты, вездеходную технику, приборы и телекоммуникационное оборудование. Выражаю благодарность коллективам предприятий оборонного комплекса за добросовестный труд, ответственное выполнение государственного заказа.

Свыше 11 тысяч наших земляков проходят срочную службу практически во всех родах войск. В прошлом году армейские ряды пополнили более тысячи контрактников. Призывников из Башкортостана ценят как наиболее подготовленных, дисциплинированных и морально устойчивых. Пожелаем всем им крепкого здоровья, успешной службы и счастливого возвращения домой, в родную республику.

Высокая готовность нашей молодёжи к службе в армии во многом является результатом работы Военного комиссариата республики – лучшего по многим показателям в Центральном военном округе. Достойный уровень организации в регионе призывной кампании отмечен на недавнем январском совещании в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Эффективная система военной подготовки молодёжи сложилась в Уфимском государственном авиационном техническом университете. За 70 лет работы коллектив его военной кафедры подготовил свыше 18 тысяч офицеров запаса, высококлассных специалистов и военных инженеров. В прошлом году состоялся первый выпуск сержантов и рядовых запаса. Более 100 молодых специалистов получили воинское звание «лейтенант запаса». Учебный центр УГАТУ готовит кадровых офицеров по четырём военно-учётным специальностям. Все они получают назначение в Воздушно-космические Силы Российской Федерации и успешно служат в разных регионах.

Из Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева в прошлом году вышли 52 воспитанника. Все они имеют спортивные разряды. Большинство из них поступили в высшие военные учебные заведения, остальные – в гражданские вузы.

Выпускники Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Александра Доставалова зарекомендовали себя достойными офицерами Вооружённых Сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, силовых структур. Нынешние воспитанники успешно осваивают специальные программы «Юный десантник» и «Спасатель-общественник».

Тема патриотического воспитания молодёжи, вообще говоря, является для нас одной из приоритетных. По числу жителей в возрасте от 14 до 30 лет республика – лидер в Приволжском федеральном округе.

Важно, чтобы юноши и девушки имели правильные нравственные ориентиры в жизни, были искренними патриотами и честными тружениками. Эти качества особенно характерны для молодёжи, которая принимает участие в волонтёрском движении, помогает ветеранам. Сегодня в республике действует 160 волонтёрских объединений. В составе Регионального отделения Всероссийского движения «Волонтёры Победы» – 73 отряда, объединяющие более 20 тысяч ребят. Значимый вклад в развитие общественной жизни вносит Республиканский центр волонтёрского движения и поддержки молодёжных инициатив.

Для тысяч школьников и студентов, объединённых в военно-патриотические клубы, ежегодно проводятся республиканский фестиваль и спартакиада по военно-прикладным видам спорта. В поисковом движении активно участвуют 40 отрядов из нашей республики, которые считаются одними из лучших в стране.

В региональное отделение «Российского движения школьников» вошли «Юнармия», «Школа безопасности» и детская организация «Пионеры Башкортостана». Почти во всех районах и городах учреждены отделения «Юнармии». Недавно на первом региональном слёте более 300 юнармейцев приняли присягу этой Общероссийской патриотической организации.

Башкортостан активно подключился к массовой сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». В прошлом году в ней приняли участие свыше 30 тысяч человек в возрасте от 13 до 29 лет. Важно, чтобы как можно больше юношей и девушек, будущих отцов и мам были здоровыми и физически крепкими. Сейчас во многих районах и городах республики оборудованы спортплощадки для сдачи нормативов. Продолжается строительство ФОКов, школьных стадионов, установка уличных тренажёров. В перспективе движение ГТО охватит всю молодёжь и другие возрастные категории жителей республики.

В этом зале присутствуют несколько поколений защитников Родины. Рядом с участниками Великой Отечественной – ветераны боевых действий и военной службы, офицеры и солдаты российской армии, войск национальной гвардии. Здесь же – совсем юные курсанты и кадеты, юнармейцы, волонтёры и поисковики. Эта преемственность и духовное единство поколений – главное наше достояние, которым мы безмерно дорожим.

День защитника Отечества – праздник мужественных и сильных людей. Вы – надёжная опора не только своих родных и близких. Вы – мощный оплот республики, страны. Искренняя вам благодарность за добросовестную службу и трудовые свершения. Спасибо вашим семьям за понимание, терпение и поддержку.

Вместе мы будем прилагать все силы, чтобы жизнь в республике была спокойной, достойной и счастливой, чтобы Башкортостан и дальше укреплял свои позиции в числе развитых и успешных регионов России".