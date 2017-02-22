В Башкирии сельхозпредприятие погасило долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

22.02.17 Сегодня - Международный день поддержки жертв преступлений

21.02.17 Сегодня - Всемирный день экскурсовода

22.02.17 Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России

22.02.17 В Сибае жильцам аварийных домов вручили ключи от новых квартир

22.02.17 В Уфе проходят противопаводковые учения

22.02.17 В Башкирии объявлено штормовое предупреждение‍