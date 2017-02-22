В Стерлитамаке задержан сбытчик с крупной партией гашиша

C 15 по 21 февраля в городе проводилась операция «Наркозаслон», в рамках которой и был задержан злоумышленник. Он пытался сбыть 20 граммов гашиша.

В последующем у него были изъяты еще около 500 граммов наркотика - в гараже, в квартире. Это порядка 2 400 разовых доз.

Наркоторговец, как выяснилось, вполне благополучный человек – у него есть семья, работа на одном из градообразующих предприятий. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, сообщает отдел МВД России по Салавату.

Возбуждено уголовное дело, за содеянное мужчина может получить до 15 лет колонии.