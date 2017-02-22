В Башкирии сельчанин ударил топором соседа из-за сломанного черенка лопаты

34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В Илишевском районе 55-летний мужчина во время пьянки с гостем упрекнул того за сломанную лопату, которую он одалживал для уборки снега. Претензии перешли в драку и изрядно выпивший сосед схватил топор и нанес удар обухом хозяину дома.

Пострадавшего госпитализировали, а после был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый безработный сельчанин, проживающий на той же улице, что и потерпевший, сообщает пресс-служба МВД по РБ.