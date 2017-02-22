Ильгиз Кызыргулов назначен ректором БАГСУ

Распоряжение подписал глава республики Рустэм Хамитов.

Ильгиз Кызыргулов родился в 1976 году в деревне Байгужа Ишимбайского района. Окончил БашГУ, доктор физико-математических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ассистентом кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета. С 2003 по 2006 годы там же работал старшим преподавателем, доцентом кафедры теоретической физики.

В 2006 году назначен главным специалистом отдела образования и науки аппарата правительства Республики Башкортостан. До нынешнего назначения, с 2015 года, работал директором Нефтекамского филиала БашГУ, сообщается на сайте администрации главы РБ.