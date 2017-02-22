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НОВОСТИ
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19.02.17 00:51
Антон Бабиков в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира по биатлону
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22.02.17 | 12:34 НОВОСТИ | Архив новостей
Ильгиз Кызыргулов назначен ректором БАГСУ
Распоряжение подписал глава республики Рустэм Хамитов.
Ильгиз Кызыргулов родился в 1976 году в деревне Байгужа Ишимбайского района. Окончил БашГУ, доктор физико-математических наук.
Трудовую деятельность начал в 2001 году ассистентом кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета. С 2003 по 2006 годы там же работал старшим преподавателем, доцентом кафедры теоретической физики.
В 2006 году назначен главным специалистом отдела образования и науки аппарата правительства Республики Башкортостан. До нынешнего назначения, с 2015 года, работал директором Нефтекамского филиала БашГУ, сообщается на сайте администрации главы РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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