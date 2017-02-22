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НОВОСТИ
21.02.17 11:26
Уфа получит федеральные средства на благоустройство парка «Кашкадан» и набережной Уфимки
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20.02.17 10:45
В республике по программе поддержки местных инициатив отремонтировали 56 сельских клубов
19.02.17 15:47
В Башкирии более пятисот учащихся продемонстрировали владение рабочими профессиями на чемпионате WorldSkills Russia
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19.02.17 00:51
Антон Бабиков в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира по биатлону
19.02.17 00:33
Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан
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22.02.17 | 11:02 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в столице 25 и 26 февраля, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Торговля развернется на четырех площадках города. В субботу 25 февраля ярмарки состоятся на улицах Правды и Ухтомского в Демском районе и перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21). 25 и 26 февраля приобрести сельхозпродукцию можно на аллее по ул. Рыльского в Сипайлово и на площади имени С. Орджоникидзе.
Время торговли - с 10.00 до 16.00.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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