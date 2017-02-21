В Уфе на Масленицу пройдут гуляния

Праздничные гуляния по случаю Масленицы пройдут в предстоящие выходные во всех районах Уфы, сообщает пресс-служба администрации города.

В субботу 25 февраля уфимцев ждут в парке Демского района. В программе игры и развлечения, парад масленичных кукол, мастер-классы по изготовлению поделок из соломы и росписи «Хохлома» (начало в 12.00).





В воскресенье 26 февраля «Широкая масленица» развернется на стадионе «Нижегородец». Специальный гость праздника – обладатель титула «Лучший гармонист России» Хайдар Якшибаев (12.00).





В этот же день проводы зимы с хороводами, играми и сожжением чучела состоятся в парках «Ватан», имени И. Якутова (12.00), «Первомайский» и «Кашкадан» (13.00), а также на площади им. С. Орджоникидзе (14.00).