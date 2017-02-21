Певица Альфия Каримова выступила в Лондоне с сольным концертом

Оперная певица Альфия Каримова приняла участие в IV Международном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Звезды Альбиона. Масленица», сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

Вместе с пианисткой, вокалисткой, композитором Евгенией Терентьевой она исполнила классические русские романсы Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского.

Альфия Каримова — заслуженная артистка РБ, обладатель престижной награды «The Opera Ball Award-2015» в номинации «Лучший женский голос». Уфимцы смогут услышать одну из самых сильных вокалисток республики 20 марта в Башкирском театре оперы и балета. Альфия Каримова споет Виолетту в опере «Травиата» Дж. Верди.

К слову, проект «Звезды Альбиона» был организован в Международной академии музыки «Музыка Нова» и Русском культурном центре. В творческом состязании приняли участие артисты из Англии, России, Германии, Италии, Болгарии, Мальты, Латвии, Армении, Украины, Казахстана, Белоруссии, Бразилии, Греции, Испании, Ганы и Индии. В этому году конкурс проводился во время Масленицы, и потому одной из денежных наград стал приз «Масленица», который вручался за лучшее исполнение композиции на музыку российских композиторов.