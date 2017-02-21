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21.02.17 | 14:07 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Башкирии зарезал 89-летнюю женщину
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого по статьям «убийство, сопряженное с разбоем, и покушение на его совершение» и «разбой».
В феврале прошлого года в селе Троицкое Мелеузовского района злоумышленник пробрался в квартиру пожилой пенсионерки с намерением обокрасть ее. Когда женщина проснулась от шума и попыталась закричать, вор нанес ей ножевые ранения. Потерпевшая скончалась на месте, а убийца прихватил с собой 40 тысяч рублей и скрылся. Деньги в последующем он потратил на погашение долга за аренду дома.
Сотрудники правоохранительных органов при расследовании дела выяснили, что двумя годами ранее в том же селе было совершено аналогичное преступление в отношении другой пенсионерки. В тот раз потерпевшей было нанесено несколько ударов поленом по голове – женщина осталась жива благодаря оказанной медпомощи, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Обвиняемый сознался в совершении обоих преступлений. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.
Автор: Марат САТТАРОВ
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