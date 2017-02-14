В Салавате задержали злоумышленников, за ночь совершивших три грабежа

Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, другой арестован. За содеянное им грозит до семи лет лишения свободы, сообщает отдел МВД России по Салавату.

Ночью 17 февраля в отдел полиции поступило сообщение от 37-летнего салаватца о том, что на улице Ленина двое неизвестных напали на него, избили и отобрали дубленку и сотовый телефон. Спустя час в полицию обратился житель Дюртюлинского района, гостивший в городе – у него отобрали сотовый телефон, 800 рублей наличными и банковские карты. Примерно еще через час в дежурную часть поступило третье схожее сообщение от 53-летнего горожанина – возле дома по бульвару Космонавтов двое неизвестных оставили его без сотового телефона и 80 рублей.

Во всех трех случаях примет нападавших не было, однако все посты и патрули получили ориентировку и стали проверять всех подозрительных людей. В поле зрения попал ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель. На вопрос о том, что он в столь поздний час делает на улице, задержанный не смог дать вразумительного ответа. При досмотре у него обнаружены все три ранее похищенных телефона. Вскоре был задержан и его подельник, также ранее неоднократно судимый 31-летний салаватец. В отдел полиции он прибыл в похищенной дубленке.