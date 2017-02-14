В Башкирии пассажирка «Гранты» погибла в столкновении с «Пассатом»

Авария произошла 20 февраля в Кармаскалинском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Днем на автодороге Уфа – Оренбург 75-летний житель Салавата за рулем «Лады», предположительно, не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с «Фольксвагеном». Водителя и его 68-летнюю супругу госпитализировали, спустя несколько часов женщина скончалась от полученных травм.

За прошедший понедельник в регионе зарегистрировано 12 автоаварий с одним погибшим и 16 травмированными. Задержаны 50 пьяных водителей, разыскан один угнанный автомобиль.