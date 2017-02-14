В Уфе на женщину упал с крыши снег

На женщину, проходившую мимо дома по улице Бакалинской, 19 с крыши сошел снег, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Информация о происшествии поступила в Службу спасения сегодня в 13.20. С жалобами на ушиб руки пострадавшая обратилась в травмпункт. После обследования она была отпущена домой.





Ответственной за очистку кровли дома является управляющая компания «Солнечный». Ранее во все управляющие компании города были переданы телефонограммы о том, что с 18 по 21 февраля ожидаются снегопады и ветер. Администрация также предупредила о непогоде уфимцев, призывая не подходить близко к зданиям и не оставлять там свои автомобили.





О нависших сосульках и снеге горожане могут сообщить в свою управляющую компанию или центральную диспетчерскую службу УЖХ Уфы по телефону 235-48-00.