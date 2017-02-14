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НОВОСТИ
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20.02.17 | 15:30 НОВОСТИ | Архив новостей
В День защитника Отечества на аэродроме «Забельский» пройдёт фестиваль «Патриот»
Фестиваль военно-патриотических и технических видов спорта «Патриоты» пройдет 23 февраля на аэродроме «Забельский», сообщает пресс-служба администрации Уфы.
В программе выступление пилотов сверхлегкой авиации и парашютистов, авто- и мотокросс, соревнования на снегоходах, тест-драйв внедорожников. Пройдет также реконструкция событий Великой Отечественной войны, будет работать полевая кухня.
Открытие фестиваля – в 13.00. Награждение победителей – в 16.15.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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