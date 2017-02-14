В прошлом году жители республики сдали более 300 единиц незаконного оружия

За это они получили почти 3,5 миллиона рублей компенсаций.

Сегодня в республике стартовала акция «Сдай оружие», которая продлится до 3 марта. У населения принимаются огнестрельное оружие и его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Гражданин, решивший добровольно сдать незаконное оружие, от ответственности освобождается. Также он получит денежную компенсацию, которую перечислят на его расчетный счет. В частности, за охотничье ружьё с нарезным стволом выплачивается 15 тысяч рублей, за охотничье гладкоствольное ружьё – 10 тысяч рублей, за огнестрельное оружие ограниченного поражения – семь тысяч рублей. сообщают в республиканском управлении Росгвардии.

Сдавать оружие следует в территориальные органы внутренних дел или отделы лицензионно-разрешительной работы республиканского управления Росгвардии. Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (347) 279-45-34, 273-59-28, 279-47-75.

Напомним, что в прошлом году жители региона сдали 324 единицы оружия, более 11,5 тыс. штук боеприпасов и свыше 7,2 кг взрывчатых веществ. Сумма компенсаций составила около 3,5 миллиона рублей.