В Уфе на лошадях и пони будут катать по правилам

Можно ли в городе кататься на лошадях, пони и других вьючных животных, где и как это делать, решат депутаты горсовета Уфы. Предложение установить правила катания на лошадях в Уфе внесли сами владельцы вьючных животных, уточнили в пресс-службе совета.

По словам хозяев лошадей, они уже неоднократно обращались с такой просьбой в разные инстанции, но безрезультатно. Вопрос начал решаться только после встречи с председателем городского совета.

- Это целая сфера оказания услуг, пусть и не очень обширная, которая в Уфе до сих пор не регламентировалась, - отметил председатель горсовета Валерий Трофимов. - В целом, сферу оказания таких услуг регламентирует федеральное законодательство. Однако определение мест для катания, порядок обслуживания территории, где работают лошади, другие детали – это полномочия муниципалитета. И раз есть потребность в таком правовом акте для Уфы, мы этот вопрос отработаем, – подчеркнул он.

По мнению Трофимова, в Уфе утверждение таких правил тем более актуально, поскольку «мы живём на земле, где к лошади издревле было особое отношение, где лошадь всегда была другом человека. Бережное отношение к лошадям в башкирском эпосе выросло в культовое почитание. И сегодня большинство жителей нашего города, и тем более дети, по-доброму относятся к этим животным».

При разработке правил катания на лошадях депутатский корпус Уфы планирует опираться на опыт своих коллег из других муниципалитетов, где такие документы уже приняты. Будут определены специальные места для катания на лошадях, порядок оказания услуг, права и обязанности лиц, их оказывающих.

Кстати





Во Владимире, Пскове, Иркутске, Симферополе, Калуге и некоторых других городах страны правила оказания услуг по катанию на лошадях, уже приняты.