В Башкирии более пятисот учащихся продемонстрировали владение рабочими профессиями на чемпионате WorldSkills Russia

В Уфе состоялось торжественное закрытие II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills).

Чемпионат проводился по 30 компетенциям, в том числе - 7 компетенций JuniorSkills, число конкурсантов – 209 человек. В WorldSkills приняли участие 123 обучающихся в колледжах республики. Имена победителей опубликованы на сайте министерства образования республики.

По ходу чемпионата его организаторы разработали дорожную карту развития движения. Предстоит расширить спектр компетенций и развивать массовое участие в чемпионатах WorldSkills Russia, разнообразить программы подготовки рабочих кадров и специалистов по востребованным направлениям рынка труда и выделить среди них отвечающие мировым стандартам как приоритетные для развития, повышать квалификацию и сертификацию экспертов WorldSkills Russia в базовых центрах.

Министр образования Республики Башкортостан Гульназ Шафикова: "Это был праздник нашего социального партнерства. Этот чемпионат позволяет нам заявить, что мы перестраиваем свою работу в профессиональных образовательных организациях и школах и мы ориентируемся на запросы работодателей - партнеров".