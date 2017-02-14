Республика Башкортостан вошла в десятку самых читающих регионов страны

Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП) наградила издания и региональные филиалы Почты России, которые показали лучшие результаты по итогам подписной кампании на первое полугодие 2017 года. Среди них и Республика Башкортостан.

Лидерами подписной кампании на первое полугодие 2017 года стали Курская область (с показателем 340 подписок на тысячу жителей), Республика Северная Осетия (Алания) (320), Чеченская Республика (288), Республика Татарстан (265), Республика Башкортостан (256), Республика Алтай (242), Чувашская Республика (236), Брянская область (234), Республика Тыва (227), Костромская область (216).

В этом году при оценке результатов подписной кампании лидеры определялись не по формальным количественным показателям роста тиражей, а по плотности подписных тиражей на каждую тысячу жителей региона. Такой подход учитывает глубину охвата населения подписными изданиями, уточнили в пресс-службе УФПС Республики Башкортостан - филиала ФГУП «Почта России».