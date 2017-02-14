В Стерлитамаке совершено нападение на круглосуточный мгазин

Покупатель позвонил в дверь круглосуточного пивного магазина около пяти часов утра. Но жаждой он томим не был и, не мешкая, схватил женщину - продавца за волосы и приставил к горлу нож. Он потребовал выдать всю наличность и сам вытащил из кассы восемь тысяч рублей.

В это время в магазин зашел другой посетитель, как потом выяснится, сообщник налетчика. Он помог своему знакомому забрать деньги, а когда продавщица нажала кнопку тревожной сигнализации, и сам ретировался, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Эксперты-криминалисты установили по оставленным следам личность одного из злоумышленников. Скоро был задержан и второй. В управление полиции доставлены 20-летний, ранее судимый, житель Федоровского района и 22-летний житель Стерлитамака. Молодые люди дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». С одного из подозреваемых взята подписка о невыезде, второй задержан, уточнили в пресс-службе.