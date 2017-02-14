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19.02.17 | 01:05 НОВОСТИ | Архив новостей
Антон Бабиков: «В эстафете больше всего чувствуешь волнение»
Биатлонист сборной России Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, где российская команда одержала победу.
«Трудно оценить свое состояние и сравнить спринт и эстафету. Все же это разные форматы гонок. Здесь больше сказывается волнение, тут его действительно чувствуешь. Конечно, после финиша пасьюта я готовился к эстафете. Верил, что смогу подойти в наилучшей форме, чтобы поддержать команду. Мне на этапе сегодня повезло — соперники брали дополнительные патроны. Я отстрелялся чисто и смог вывести на первую позицию команду. Передал эстафету Антону в интересной борьбе.
В принципе, я доволен своим состоянием. Может, немного более высокую скорость хотел держать по трассе. Трасса разбита, и я пока в таких условиях не так хорош.
На последнем круге были силы, но уже не мог их реализовать. Эдер сидел у меня за спиной, немного подталкивал. Он тяжелее меня. На последней части, когда я увидел, что он догнал меня, я хотел уйти за него, чтобы передать эстафету вторым. Чтобы Антон сидел за Ландертингером. У нас была такая тактика. Но Эдер тоже не хотел выходить вперед, поэтому, можно сказать, мы глуповато потеряли несколько секунд на подходе к передаче.
Что касается стрельбы – я уже не помню, когда стрелял без дополнительных патронов в эстафете. Поэтому поставлю себе сегодня пятерку, конечно», цитирет Бабикова сайт Союза биатлонистов России.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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