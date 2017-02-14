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19.02.17 | 00:33 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан
17 февраля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба правительства.
Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 50 работников промышленности, энергетики, строительства, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, агропромышленного комплекса, государственной службы, муниципального управления, спасательных служб, юридической, банковской и социальной сферы, предпринимательства и торговли, физкультуры и спорта, печати и СМИ, культуры и искусства. (Список награждённых).
Руководитель республики особо поблагодарил ветеранов за их вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана.
– Хочу поблагодарить их за ту работу, которую они выполняли на протяжении долгих лет, – сказал Рустэм Хамитов. – Благодаря усилиям старшего поколения мы сегодня имеем то, что имеем. Заслуги уже поработавших людей, безусловно, неоценимы. И сегодняшние награды – это небольшая доля благодарности, которую мы испытываем по отношению к заслуженным труженикам.
Автор: Надежда ТЮНЁВА
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