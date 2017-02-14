Владимир Колокольцев вручил нагрудный знак «Горячее сердце» школьнику из Башкирии

Глава ведомства вручил нагрудные знаки «Горячее сердце» семи молодым лауреатам из шести федеральных округов в номинации «Преодоление чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих». Есть среди них и школьник из Башкирии.

Напомним, 12-летний Валерий Алеев из Туймазинского района в июле прошлого года с переломом руки сел за руль и вывез из леса своего отца, который потерял сознание в результате сильнейшей аллергической реакции после укуса шершней. По словам врачей, только исключительное мужество, смелость и быстрая реакция Валерия спасли жизнь его отцу.

Приветствуя участников церемонии, Владимир Колокольцев подчеркнул тот факт, что среди юных россиян много смелых и отважных ребят, которые не могут пройти мимо чужой беды. «У каждого из вас уже есть свой подвиг, своя героическая история, но всех объединяют благородство, способность сопереживать и готовность прийти на помощь», - сказал министр.