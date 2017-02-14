В Башкирии обнаружили иномарку, похищенную в Ивановской области

При постановке на учет купленной машины выяснилось, что идентификационный номер перебит, а паспорт технического средства подделан. Хозяин в полиции, что просмотрев объявление, он встретился с продавцом и, передав ему деньги, забрал иномарку.

Полицейские установили, что автомашина числится в розыске как угнанная в ноябре прошлого года в Иваново. В ближайшее время ее вернут законному владельцу.

По предварительным данным, жертвами подобных преступлений при покупке автомашин стали жители Янаульского и Дюртюлинского районов, а также Уфы и Нефтекамска, уточнили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.