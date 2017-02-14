В Башкирии ученика колледжа ограбили, пригрозив отвёрткой и молотком

Молодой человек стал жертвой разбойного нападения в Белебее. Неизвестные напали на него ночью и отобрали личные вещи, документы, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Сотрудники уголовного розыска задержали бандитов. Ими оказались ранее судимые жители Белебея – 23 и 29 лет. Оба признались в содеянном.

По предварительной версии, парни ночью заметили идущего по улице одинокого прохожего. Они проследили за ним до подъезда пятиэтажного дома. Дождавшись, когда тот выйдет на улицу, злоумышленники затащили его обратно в подъезд. Под угрозой приставленной отвертки и молотка они отобрали у студента планшет, деньги и документы. Похищенную компьютерную технику грабители продали случайному покупателю, деньги потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой", задержанные находятся под стражей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.