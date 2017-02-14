Уфа - один из самых «пробковых» городов страны

Уфа заняла пятое место в ряду крупных городов страны, страдающих от пробок на дорогах

Выявлены десять городов-миллионников России (а таких городов всего 15) с самыми серьезными затруднениями движения. В пятерку наряду с Москвой, Самарой, Красноярском, Воронежом, вошла и Уфа. Далее следуют Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Нижний Новгород.

Антирейтинг составила российская компания, специализирующаяся на интернет-опросах.

Распределение городов происходило в соответствии с индексом, который представляет собой разницу между временем, затраченным на поездку по пустым улицам, и ездой во время часа пик.