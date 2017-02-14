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18.02.17 | 00:32 НОВОСТИ | Архив новостей
Жительница Стерлитамака, чтобы избавиться от сожителя, подожгла его
Предварительно она от души облила 35-летнего мужчину горючим растворителем.
И теперь 40-летняя женщина обвиняется в покушении на убийство с особой жесткостью и общеопасным способом.
Преступление было совершено в декабре прошлого года. Злоумышленница прявила завидное терпение. Облив мужчину, который лежал на диване, и совершив поджог, она не выбежала из квартиры, пока не убедилась, что жидкость разгорелась. Тем не менее потерпевший смог самостоятельно погасить пламя, но получил при этом ожоги рук второй степени.
Свою жестокость обвиняемая объяснила тем, что сожитель злоупотреблял алкоголем и бил ее. В эти дни уголовное дело направлено в городской суд. сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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