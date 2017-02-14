Уфимец лишился свободы на восемь месяцев за пьяное вождение

Суд вынес приговор в отношении 32-летнего водителя, признанного виновным по статье «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».

В августе прошлого года водителя лишили прав на полтора года за то, что он управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В ноябре его вновь задержали за аналогичное нарушение, сообщает прокуратура Кировского района столицы.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы и отобрал права на два года.