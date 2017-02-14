В Уфе задержана группа гаражных воров

Злоумышленники совершили 11 краж из гаражей и офисных помещений на территории Октябрьского и Орджоникидзевского районов, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Трое друзей в возрасте 22, 25 и 27 лет в ночное время выезжали на машине в гаражные кооперативы, где вскрывали боксы и выносили оттуда все, что имело ценность. В одном из гаражей они наткнулись на целый склад аппаратуры – шесть комплектов автосигнализации, телевизор, компьютерный монитор, мобильный телефон и забрали даже два фонарика. По аналогичной схеме молодые люди обокрали несколько офисных помещений. Все краденное затем сбывали через интернет.

Воры были задержаны сотрудниками угрозыска в Октябрьском районе. На данный момент доказана их причастность к 11 эпизодам, по каждому из которых возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.