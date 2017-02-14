В Башкирии следующая неделя начнётся со снега с дождём

Неблагоприятные погодные условия прогнозирует республиканский гидрометцентр.

В течение четырех дней, с 19 по 22 февраля, из-за активизации североатлантических циклонов ожидается значительное ухудшение погодных условий – снег, переходящий в мокрый снег, снег с дождем, местами сильный. При усилении ветра метель может достигнуть скорости до 18-23 м/с. Кроме того, возможен гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.

При снегопаде и метели будет ухудшаться видимость до 500 метров и менее, на дорогах – снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит -2, -7°С, днем +1, -3°С.