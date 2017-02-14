Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений

17.02.17 Сегодня - День спонтанного проявления доброты

17.02.17 Сегодня - День российских студенческих отрядов

17.02.17 Сегодня - День службы горючего Вооруженных Сил РФ

17.02.17 Начались всероссийские гастроли ансамбля имени Файзи Гаскарова

16.02.17 Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России

17.02.17 В Уфе запретили вести строительство вокруг здания музея им. Нестерова

17.02.17 Башкирия вошла в десятку самых читающих регионов страны

17.02.17 В Башкирии появится мультимедийный исторический парк «Россия - моя история»