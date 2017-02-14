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НОВОСТИ
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
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17.02.17 | 15:13 НОВОСТИ | Архив новостей
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
Далее идут неправильные отделки помещений и просроченные продукты.
За прошлый год проверкам подверглось более 200 объектов, или 16% от общего количества учреждений общепита в регионе. Выяснилось, что главное нарушение — это неправильная планировки помещений, в результате страдает последовательность технологических процессов.
Далее следует неправильная отделка производственных помещений, зачастую она не соответствует гигиеническим требованиям. Замыкает тройку «лидеров» нарушение сроков годности продуктов, сообщает региональный Роспотребнадзор.
По итогам проверок предприятия общепита оштрафованы на сумму более 2 млн рублей.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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