В Башкирии задержан серийный угонщик автомобилей

В Октябрьском наряд ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ-2107, который, судя пор приметам, находился в розыске. Водитель никак не реагировал на требования правоохранителей остановиться. Заехав в один из дворов, он бросил машину и попытался скрыться. Но был задержан сотрудниками ДПС.