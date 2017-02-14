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17.02.17 15:13
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17.02.17 | 15:05 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии задержан серийный угонщик автомобилей
В Октябрьском наряд ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ-2107, который, судя пор приметам, находился в розыске. Водитель никак не реагировал на требования правоохранителей остановиться. Заехав в один из дворов, он бросил машину и попытался скрыться. Но был задержан сотрудниками ДПС.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что здоумышленник причастен к угонам еще двух автомобилей. В настоящее время против него возбуждено три уголовных дела, мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает представитель ОМВД по городу Октябрьский Алина Юсупова.
Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
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