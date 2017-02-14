Премьер-министр Рустэм Марданов: Башкирские СМИ должны продолжить реформирование

Отрасль находится на правильном пути, но она все же реформируется не так быстро, как того требует время, заявил премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов сегодня на коллегии агентства по печати и средствам массовой информации.

По его оценке, несмотря на все, что было сделано в отрасли, «полной удовлетворенности результатами пока нет, затянулись процесс формализации и выбор путей». Одной из причин этого Р. Марданов назвал отсутствие госпрограммы развития СМИ.

Премьер-министр считает, что журналисты государственных изданий должны не только информировать общество о работе органов власти, но и осуществлять обратную связь – рассказывать, насколько люди удовлетворены решениями и действиями чиновников. Пока же власть получает «неполную информацию».

Р. Марданов не исключил того, что это происходит из-за недоработки республиканских и муниципальных властей, которые порой «не знают, как доводить до СМИ информацию о своей работе и как реагировать на оценку населения».

Премьер-министр призвал отрасль делать дальнейшие шаги в направлении реформирования, используя преимущества уже созданной единой структуры.

В 2015 году более ста государственных унитарных предприятий, редакционно-издательских комплексов и казенных предприятий республики вошли в состав ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».