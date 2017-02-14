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17.02.17 | 14:26 НОВОСТИ | Архив новостей
Посчитав себя неудачником, житель Стерлитамака лишил жизни двух соседей
За это он предстанет перед судом.
В ноябре прошлого года к 23-летнему ранее судимому мужчине приехал в гости знакомый. После возлияний и разговоров «за жизнь» хозяин почувствовал себя полным неудачником и в порыве отчаяния поджег диван, облив его растворителем. Сам поджигатель и его гость спаслись, остальных жильцов дома эвакуировали пожарные.
Однако после тушения в квартире этажом выше были обнаружены тела соседей: мужчины 1952 года рождения и женщины 1953 года рождения. Судмедэкспертиза показала, что они отравились угарным газом.
Чем ему помешал диван, поджигатель объяснить не смог. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, после чего на мужчину завели уголовное дело. Теперь его передали в суд, сообщили «РБ» в республиканском следкоме.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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