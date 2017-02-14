В Башкирии полицейский наехал на коллегу, когда тот пытался его задержать

По ходатайству следователя 34-летний старший оперуполномоченный одного из подразделений МВД по РБ взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения» и «применение насилия в отношении представителя власти». Кроме того, обвинение предъявлено его 36-летнему сообщнику, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Житель Белорецка задолжал коммерческому предприятию 70 тысяч рублей. Зная это, полицейский пригласил должника в отдел для беседы и потребовал от него передачи 150 тысяч рублей своему знакомому, который играл роль представителя той самой компании. За это страж порядка обещал прекратить исполнительное производство.

После нескольких «спектаклей» потерпевший обратился в правоохранительные органы и 13 февраля в рамках оперативного мероприятия передал 36-летнему злоумышленнику 120 тысяч рублей, а тот отдал половину полицейскому. После этого оба подозреваемых были задержаны сотрудниками отдела собственной безопасности МВД. При задержании полицейский за рулем своего авто наехал на сотрудника оперативно-розыской части собственной безопасности.

Полицейский не признал своей вины, его подельник сотрудничает со следствием. Устанавливаются все обстоятельства преступления.