В прошлом году Башкирия заключила более ста тысяч госконтрактов

Более половины из них подписаны с компаниями нашего региона.

Всего было размещено около 109 тысяч заявок на сумму 43,7 млрд рублей, контракты заключены на 40,7 млрд рублей. Это в 1,6 больше, чем в 2015 году. При этом сэкономлено около 3 млрд рублей, на 27% больше к показателю 2015 года. Среднее снижение стартовых цен контрактов составило 10%.

Уровень конкуренции на торгах составил 2,8 заявки на одну закупку. Это на 0,2 пункта выше значения 2015 г. 79% всех контрактов заключено с компаниями нашего региона. Эта цифра повысилась на 13%, сообщает региональное минэкономразвития.