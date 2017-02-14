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17.02.17 | 13:47 НОВОСТИ | Архив новостей
В прошлом году Башкирия заключила более ста тысяч госконтрактов
Более половины из них подписаны с компаниями нашего региона.
Всего было размещено около 109 тысяч заявок на сумму 43,7 млрд рублей, контракты заключены на 40,7 млрд рублей. Это в 1,6 больше, чем в 2015 году. При этом сэкономлено около 3 млрд рублей, на 27% больше к показателю 2015 года. Среднее снижение стартовых цен контрактов составило 10%.
Уровень конкуренции на торгах составил 2,8 заявки на одну закупку. Это на 0,2 пункта выше значения 2015 г. 79% всех контрактов заключено с компаниями нашего региона. Эта цифра повысилась на 13%, сообщает региональное минэкономразвития.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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