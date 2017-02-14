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17.02.17 | 12:22 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе на улице Коммунаров прорвало водопровод
Авария на водопроводе на улице Коммунаров в Уфе произошла сегодня утром, сообщает пресс-служба администрации города.
Сообщение об утечке воды из колодца возле дома № 26 поступила в информационно-диспетчерский центр в 7.00. На место оперативно выехала бригада «Уфаводоканала». Аварийный участок был локализован, выход воды на поверхность прекращен.
С помощью специальной техники проезжая часть по улице Коммунаров была очищена, не допускалось также обледенение улиц Вологодской и Кольцевой.
Холодное водоснабжение временно отключено в одном жилом доме. Восстановительные работы продолжаются. Причина утечки выясняется.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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