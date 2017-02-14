В Уфе на улице Коммунаров прорвало водопровод

Авария на водопроводе на улице Коммунаров в Уфе произошла сегодня утром, сообщает пресс-служба администрации города.

Сообщение об утечке воды из колодца возле дома № 26 поступила в информационно-диспетчерский центр в 7.00. На место оперативно выехала бригада «Уфаводоканала». Аварийный участок был локализован, выход воды на поверхность прекращен.

С помощью специальной техники проезжая часть по улице Коммунаров была очищена, не допускалось также обледенение улиц Вологодской и Кольцевой.





Холодное водоснабжение временно отключено в одном жилом доме. Восстановительные работы продолжаются. Причина утечки выясняется.