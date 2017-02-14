В уфимском парке Победы установили ещё одну единицу боевой техники

16.02.17 Сегодня - Починки

16.02.17 «Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» со счетом 3:1‍

16.02.17 Начались всероссийские гастроли ансамбля имени Файзи Гаскарова

16.02.17 В Башкирии построят завод по глубокой переработке зерна

16.02.17 В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью

16.02.17 Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России

16.02.17 В Башкирии сотрудника госкомжилнадзора наказали за распространение персональных

16.02.17 Ушел из жизни старейший писатель Башкирии Игорь Максимов

16.02.17 В Уфе запретили вести строительство вокруг здания музея им. Нестерова

16.02.17 Борис Гребенщиков бесплатно спел для уфимцев в Гостином дворе