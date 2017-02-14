"Resbash"-В уфимском парке Победы установили ещё одну единицу боевой техники
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16.02.17 17:05
В уфимском парке Победы установили ещё одну единицу боевой техники
16.02.17 16:28
В Мелеузе возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка на катке
16.02.17 16:21
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
16.02.17 16:20
В Стерлитамакском районе многодетную семью за долги оставили без тепла
16.02.17 15:58
В Уфе возрастет плата за эвакуацию автомобилей
16.02.17 15:17
Молочные интервенции в Башкирии наконец-то начнутся?
16.02.17 14:30
В Сибае ревнивец чуть было не убил соперника
16.02.17 13:44
В Аургазинском районе предприятие нарушало закон, добывая песок и ПГС
16.02.17 13:43
Константин Толкачев представляет Россию в Афинах
16.02.17 13:07
В Бурзянском районе парень попытался угнать два автомобиля, чтоб поехать на свидание
16.02.17 12:55
Уфимская центральная библиотека заняла первое место во всероссийском конкурсе
16.02.17 12:47
«Земский доктор» вступил в новый возраст
16.02.17 12:21
Житель Уфы изуродовал лицо прохожему разбитой бутылкой
16.02.17 11:20
В Бакалинском районе извозчик погиб в столкновении со «Шкодой»
16.02.17 10:52
Жительница Нефтекамска отсудила компенсацию за нападение собаки
16.02.17 10:45
В Уфе директор фирмы осуждён за подделку 14 трудовых книжек
16.02.17 10:31
В Уфе пенсионерка на «Логане» сбила на пешеходном переходе подростка
15.02.17 18:40
Не стало писателя Игоря Максимова
15.02.17 16:54
Житель Кумертау, плеснувший в лицо девушки кислотой, получил восемь лет колонии
15.02.17 16:11
Уфимцу дали более четырёх лет колонии за сбыт 0,09 грамма наркотика
15.02.17 16:10
В Кумертау отменили налог на землю, которую используют в инвестпроектах
15.02.17 16:03
В Башкирии и России падают цены на зерно
15.02.17 15:52
Более 300 тысяч жителей республики не заплатили имущественный налог
15.02.17 15:49
В Уфе начинается подготовка к Тотальному диктанту
15.02.17 14:44
Двое жителей Белорецкого района отравились угарным газом
15.02.17 14:34
В Уфе открылась Высшая школа управления
15.02.17 14:27
В России отзывают 91 Ford из-за возможной неисправности в коробке передач
15.02.17 14:16
Житель Башкирии зарезал приятеля на День святого Валентина
15.02.17 13:38
Недолго музыка играла
15.02.17 13:05
В селе Архангельском закрыли дворец культуры
15.02.17 13:04
Бандерас в Уфе!
15.02.17 12:35
В Башкирии пресечена попытка провоза на территорию колонии 880 сим-карт
15.02.17 12:23
В Уфе задержан пьяный водитель маршрутки
15.02.17 12:18
В Уфе прокуратура потребовала закрыть цирк из-за угрозы обрушения крыши
15.02.17 12:09
Водоснабжение всех домов на Уфимском шоссе восстановлено
15.02.17 12:01
В Башкирии снизилась смертность
15.02.17 11:57
Полицейский из Уфы осуждён за получение взяток с уличных торговцев
15.02.17 11:54
Ученики Уфимской коррекционной школы вошли в состав сборной России по горнолыжному спорту
15.02.17 11:44
В Уфе водитель и пешеход выясняли отношения с помощью лопаты и пистолета
15.02.17 11:32
«Башнефть» укрепила позиции «Роснефти»
15.02.17 11:10
Рустэм Хамитов — экологам: «Я ваш первый помощник в вашей деятельности»
15.02.17 11:04
В Белебеевском районе воздух портили оксиды железа
15.02.17 10:28
В Уфе 38-летняя женщина пострадала в результате наезда «он-До»
15.02.17 10:23
В Нугуше прошёл «Урал-батыр байрамы»
15.02.17 10:09
В Уфе на женщину напал леопард
15.02.17 09:55
В Башкирии перед судом предстанут 13 участников наркогруппировки
15.02.17 09:50
"Салават Юлаев" выиграл у казанского "Ак Барса" - 3:1
15.02.17 00:15
В Башкирии пойман серийный квартирный вор
15.02.17 00:03
В Башкирии на трассе столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковой автомобиль
14.02.17 17:38
В Стерлитамаке у нетрезвого водителя права сперва отобрали, а потом вернули
14.02.17 17:13
В Уфе на пожаре в частном доме погиб человек
14.02.17 15:57
В Туймазах обокрали женщину во время приступа эпилепсии
14.02.17 15:51
В Кумертау «Кристалл» погасил долг по зарплате
14.02.17 14:45
Константин Толкачёв занял вторую строку в медиарейтинге руководителей законодательных органов
14.02.17 14:36
В Башкирии за прошлый год в ДТП на железнодорожных переездах погибли два человека
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