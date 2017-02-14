В Стерлитамакском районе многодетную семью за долги оставили без тепла

Проверку по сообщению о промерзании дома в деревне Байрак провела прокуратура Стерлитамакского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, в декабре прошлого года Энергосбытовая компания Башкортостана за долги отключила электричество в квартире, которая отапливалась с помощью электрокотла. Живущая в доме семья с тремя маленькими детьми осталась без тепла, в то время как наружная температура воздуха опускалась до минус 20 градусов.





По закону отключение теплоснабжения в жилых домах даже в случае задолженности запрещено. Прокуратура внесла в адрес ЭСКБ представление, потребовав устранить нарушение и привлечь виновных к ответственности. Электроснабжение дома возобновлено.