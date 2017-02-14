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16.02.17 | 13:44 НОВОСТИ | Архив новостей
В Аургазинском районе предприятие нарушало закон, добывая песок и ПГС
За это компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Фирма «Мегастройсервис» не разработала техпроект промышленного освоения участка, не перевела его из категории сельхозземель в промышленную и не представила на экспертизу перерасчет запасов добываемых ископаемых.
На компанию завели административное дело, штраф составил 300 тысяч рублей, сообщает республиканская прокуратура. Также фирму обязали устранить нарушения.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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