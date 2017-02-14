В Бурзянском районе парень попытался угнать два автомобиля, чтоб поехать на свидание

Первая машина не завелась, вторая заглохла через несколько метров.

В ночь на 15 февраля 18-летний парень из села Старосубхангулово, приняв изрядную порцию спиртного, собрался на свидание к своей девушке. Но пешком идти не захотел и решил угнать автомобиль односельчанина. Старенький «жигуль» стоял на улице, злоумышленник выбил стекло, открыл дверь и сел за руль. Завести машину, попытался, замкнув провода зажигания, но попытка не увенчалась успехом.

После этого в поле его зрения попала еще одна машина. В нее он проник тем же способом и тем же способом завел. Однако транспорт заглох через несколько метров.

Невезучего угонщика нашли быстро, свой поступок парень пытался оправдать опьянением. Сейчас на него завели уголовное дело, сообщает республиканское МВД.