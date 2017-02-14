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15.02.17 | 18:06 НОВОСТИ | Архив новостей
Не стало писателя Игоря Максимова
На 96-м году ушел из жизни Почётный гражданин Белорецкого района и города Белорецк, участник Великой Отечественной войны, педагог и писатель Игорь Павлович Максимов.
И.П. Максимов родился 22 мая 1921 года в Иркутске. В 1922 году семья переехала на ст. Аксаково Белебеевского района Башкирской АССР. В период коллективизации семья Максимовых была выслана в спецпоселок Ермотаево Белорецкого района.
В 1937 году после окончания семилетней школы Игорь Павлович поступил в Белорецкое педагогическое училище, затем продолжил учебу в Магнитогорском педагогическом институте. После окончания института в 1942 году зачислен курсантом Омского артиллерийско-миномётного училища, в мае 1943 года ушёл на фронт. Со своим боевым расчётом командир взвода легендарных «Катюш» лейтенант И.П. Максимов прошёл с боями всю Европу и встретил День Победы в Австрии. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Вены», «За победу над Германией» и многими другими.
После войны Игорь Павлович более 40 лет проработал учителем русского языка и литературы в средней школе села Тукан Белорецкого района.
Творческий путь И.П. Максимова начался в 1976 году. С 1985 года его очерки и рассказы были опубликованы в газетах «Белорецкий рабочий», «Вечерняя Уфа», «Урал», в журнале «Бельские просторы». В 1997 году вышел в свет первый сборник рассказов «Тихая проза», в 2002 году – книга «Письма из Ермотании». В 2010 году выпущено второе издание книги «Письма из Ермотании», дополненное «Записками из фронтового дневника».
Яркая, лиричная, самобытная проза зрелого писателя вызвала живой интерес у читателей разных поколений. Его имя стало известно и за пределами республики. Произведения Игоря Максимова поднимают важные общечеловеческие, мировоззренческие проблемы. Он много писал о природе, жизни своего села, земляках.
И.П. Максимов – лауреат премий имени Степана Злобина и Яныбая Хамматова, журнала «Бельские просторы». В 2016 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Белорецкого района и города Белорецка».
Светлая память об Игоре Павловиче Максимове – талантливом писателе, скромном и замечательном человеке – навсегда сохранится в наших сердцах.
Автор: Р.З. Хамитов, К.Б. Толкачев, Р.Х. Марданов, В.А. Нагорный, С.Т. Сагитов, Г.Р. Шафикова, А.И. Шафикова, Б.Н. Мелкоедов, В.Г. Миронов, А.А. Сахабиев, З.А. Алибаев
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