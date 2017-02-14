В Уфе начинается подготовка к Тотальному диктанту

В рамках подготовки к всемирной акции в столице республики стартуют бесплатные курсы «Русский по пятницам».

Первое занятие - в пятницу 17 февраля. Курсы рассчитаны на восемь занятий до диктанта и одно – после. Желающих подготовиться к акции ждут в БГПУ – 3 учебный корпус, ауд. 401. Преподаватель - Светлана Войтюк. Время: 19-00 – 20-30.

Также занятия пройдут в Центральной городской библиотеке – ул. Комсомольская, 138. Преподаватель - Наталья Панчишина. Время: 18-30 – 20-00.

Образовательно-просветительская акция «Тотальный диктант» состоится в Уфе 8 апреля.

Автор: Наталья ПАНЧИШИНА, организатор-координатор Тотального диктанта в Уфе