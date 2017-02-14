Двое жителей Белорецкого района отравились угарным газом

Следственные органы приступили к проверке по факту гибели двух человек в селе Ишля Белорецкого района.

По предварительным данным, вечером 13 февраля 65-летний хозяин дома и его 44-летний племянник затопили печь, но забыли открыть заслонку. Утром их тела обнаружила соседка. В доме было сильное задымление. Предположительно, мужчины отравились угарным газом, сообщает сайт следкома по Республике Башкортостан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.