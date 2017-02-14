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15.02.17 | 14:34 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе открылась Высшая школа управления
Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России», обучение в новом формате пройдут около ста человек - руководители и секретари местных отделений партии, депутаты городских и районных советов, представители общественных организаций. В рамках проекта они получат новые знания по юриспруденции, психологии, менеджменту и другим направлениям.
Заместитель руководителя администрации главы республики Рамил Дильмухаметов отметил, что все слушатели прошли серьезный отбор, являются грамотными специалистами, которые знают проблемы своей территории.
- Мы получаем принципиально новый формат профессиональной подготовки управленцев и политиков, которые в ближайшие годы будут определять актуальную повестку развития Башкортостана, - подчеркнул Р. Дильмухаметов.
Ректор Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин рассказал, что «Гражданский университет» включает в себя три направления: школу политического лидерства, кадровый актив и высшую школу управления. Слушателям предстоит за четыре месяца прослушать более 250 лекционных часов. Учеба предполагает также самостоятельные занятия с применением бимодальных технологий. В программе задействованы специалисты всех вузов республики, а также привлеченные эксперты.
В конце курса слушателям предстоит защита личных проектов.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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