В Уфе открылась Высшая школа управления

Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России», обучение в новом формате пройдут около ста человек - руководители и секретари местных отделений партии, депутаты городских и районных советов, представители общественных организаций. В рамках проекта они получат новые знания по юриспруденции, психологии, менеджменту и другим направлениям.

Заместитель руководителя администрации главы республики Рамил Дильмухаметов отметил, что все слушатели прошли серьезный отбор, являются грамотными специалистами, которые знают проблемы своей территории.

- Мы получаем принципиально новый формат профессиональной подготовки управленцев и политиков, которые в ближайшие годы будут определять актуальную повестку развития Башкортостана, - подчеркнул Р. Дильмухаметов.

Ректор Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин рассказал, что «Гражданский университет» включает в себя три направления: школу политического лидерства, кадровый актив и высшую школу управления. Слушателям предстоит за четыре месяца прослушать более 250 лекционных часов. Учеба предполагает также самостоятельные занятия с применением бимодальных технологий. В программе задействованы специалисты всех вузов республики, а также привлеченные эксперты.

В конце курса слушателям предстоит защита личных проектов.