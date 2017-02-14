В России отзывают 91 Ford из-за возможной неисправности в коробке передач

ООО «Форд Соллерс Холдинг» объявило о проведении добровольного отзыва 91-й модели марки Ranger, реализованной с 1 апреля по 30 сентября 2012 года.

Причиной отзыва послужила возможность переключения с шестой передачи на первую в автоматической коробке передач из-за неверного сигнала датчика вращения выходного вала, сообщает Росстандарт. Резкое понижение скорости может привести к потере управления автомобилем.

Владельцы будут оповещены уполномоченными дилерами, а также могут сверить VIN-код на сайте Росстандарта. На указанных авто бесплатно проведут повторную калибровку модуля управления трансмиссий.